Een echte Maarten Baas voor een spotprijsje bij de allereerste uitverkoop van atelier Cor Unum

'S-HERTOGENBOSCH - Een grootse uitverkoop bij Cor Unum in den Bosch. Het keramiekatelier gaat verhuizen en ze willen zo weinig mogelijk inpakken. De kelders moeten leeg. Dè kans om nog een toppertje uit de oude collectie te scoren. En uit die kelder kwamen onder meer stukken van grote namen als Maarten Baas en Mae Engelgeer tevoorschijn.





Ikea

De ontwerpers schakelen Cor Unum in om hun ontwerpen te produceren. En het atelier werkt dan weer met studenten en mensen van de sociale werkplaats, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met vrijwilligers, professionals en ontwerpers vormen ze een collectief dat prachtige dingen maakt. En dat weten de Bosschenaren maar al te goed. Vooral tijdens de eerste dag van de uitverkoop liep het storm. Een stralende directeur, Lotte Landsheer, vertelt: "Ik weet nog dat 20 jaar geleden de Ikea in Eindhoven werd geopend en mensen in de file stonden om er heen te gaan, en toen dacht ik 'Als dat ooit eens bij CorUnum zou zijn. en zo voelde het zaterdag tijdens onze uitverkoop. Mensen stonden in de rij allemaal met een potje uit de geschiedenis om mee naar huis te nemen. Echt fantastisch."













Kind

Aan de kassa staan klanten met een grote glimlach hun aankoop af te rekenen. Een van de klanten is zelfs zo blij met zijn aankoop, dat hij het zijn kind noemt. Hij heeft een vaas gekocht die is ontworpen door Michele de Lucchi. De vaas is onderdeel van een project met drie andere kunstenaars die elk een seizoen uitgebeeld hebben. 'Het kind' is een vaas die de winter voorstelt. Hij krijgt een mooi plekje in een woning in het centrum van den Bosch.





Verkocht

Helaas heeft niet iedereen evenveel mazzel. Het werk van Maarten Baas is populair. De ontwerper werd eerder dit jaar uitgeroepen tot ereburger van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk was destijds vol lof : "Het leek ons een goed idee om Brabants meest prominente en ook internationaal zeer gewaardeerde ontwerper, kunstenaar en designer te eren. Zijn werk is te zien in alle grote wereldsteden. Hij is een van de meest invloedrijke ontwerpers van begin 21e eeuw.” Een van de bezoekers heeft haar zinnen gezet op een grote vaas die ontworpen is door Baas. Maar daar hangt helaas een kaartje op. "verkocht".





Verhuizen

De reden voor de uitverkoop is dat het atelier gaat verhuizen naar een mooie, nieuwe plek: Pompen & Verlouw in de Vughterstraat. Daar krijgen ze weliswaar meer ruimte, maar die willen ze niet gebruiken voor opslag. De unieke stukken die uit de dozen uit de kelder tevoorschijn kwamen, krijgen een tweede leven in de verhalenkast. Een soort museum van de geschiedenis van Cor Unum met daarbij het verhaal achter het object. Hoe het ontwerp tot stand kwam en wie het gemaakt heeft. Bijna elk voorwerp heeft al zo'n verhaal. Lotte pakt een willekeurig stuk uit de collectie en begint te vertellen: "Er was bijvoorbeeld iemand die niet zo handig was met afwerken. Die gaven ze dan klei met een spons in de hand, en die mocht het dan decoreren." Terwijl ze vertelt over het stuk dat ze in haar handen heeft, bedenkt de directeur dat ze er eigenlijk nog geen afstand van kan doen. het werkje wordt uit de verkoop gehaald. Het mag mee verhuizen naar de nieuwe plek.













Trots

Cor Unum kent een rijke geschiedenis. 65 jaar geleden werden de ouders van Lotte gevraagd het atelier op te zetten voor de sociale werkplaats. De vader van Lotte wilde dat het atelier zichzelf zou weten te bedruipen. In de eerste jaren was er nog subsidie nodig, maar inmiddels is de droom uitgekomen en is er geen subsidie meer nodig. De vader van Lotte is overleden, moeder Anna is 85 jaar, maar nog steeds verbonden aan het atelier. Zij is ontzettend trots op het resultaat. Niet alleen op het commerciële succes, maar vooral op de werkwijze, de sfeer, de vriendschappen die ontstaan. "Het is te mooi om waar te zijn", aldus Anna Landsheer.





















Voor de nieuwe locatie zit Lotte vol plannen. Zo moet er ook een mooiere winkel komen en een coffeecorner. En een kast met mooie verhalen over de stukken die de afgelopen 65 jaar gemaakt worden.