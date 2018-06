Brand in voormalige koetshuis binnenstad Roosendaal slaat over naar naastgelegen eettent

ROOSENDAAL - De brand die zondagmiddag ontstond in een voormalige koetshuis in de binnenstad van Roosendaal, is overgeslagen naar het naastgelegen eettentje Sandwich Mediterranie aan de Boulevard. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Boven de stad hangen dikke rookwolken. Een onbekend aantal seniorenwoningen is inmiddels ontruimd.

De brand begon zondagmiddag in het monumentale koetshuis maar sloeg al snel over naar het naastgelegen eettentje Sandwich Mediterranie. Daar waren op dat moment mensen aanwezig maar die konden zich op tijd in veiligheid brengen. "We zetten alles op alles zodat de brand zich niet verder uitbreidt", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het voormalige koetshuis, een monumentaal gebouw.









Bewoners wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt.





De omgeving is afgezet. De Veiligheidsregio vraagt aan mensen die komen kijken om ruimte te geven aan hulpdiensten.