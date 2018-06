Bennie (7) is saai schoolplein beu en start actie

EINDHOVEN - De zevenjarige Bennie Aarts uit Eindhoven is op een missie. Hij wil zoveel mogelijk geld bij elkaar krijgen om het schoolplein van SALTO-school De Klimboom op te knappen. De speelplaats is flink verouderd. Bennie ziet een groen schoolplein wel zitten.

Speeltoestellen, zandbakken. bomen, een grasveldje met een heuvel. De plannen voor een nieuw schoolplein aan de Sint Norbertuslaan in Eindhoven liggen al op tafel. De school wil samen met de leerlingen geld bij elkaar brengen om het saaie schoolplein op te knappen. Ze hebben leerlingen gevraagd om allerlei acties te bedenken. Die oproep is niet tegen dovemansoren.



Bennie verkoopt zijn eigen tekeningen en biedt die voor vijf cent per stuk aan op Facebook. De actie loopt als een trein, vertelt zijn trotse vader Marcel: "De teller staat nu al op twintig tekeningen of méér."

Bennie heeft een duidelijke voorkeur als het gaat om onderwerpen voor zijn kunst. "Een fruitschaal, het noorderlicht, een ridder op een paard, twee honden in een bulldozer." De jonge kunstenaar heeft één meesterstuk getekend waar hij maar moeilijk afscheid van kan nemen. "Een regenboog! Die tekening is zó mooi. Die wil ik niet verkopen."

Vijftig cent

De tekeningen kosten vijftig cent per stuk. Het kan dus nog wel even duren voordat Bennie een fortuin bij elkaar heeft. Mensen die tekeningen kopen van Bennie, betalen vaak al veel meer dan de vraagprijs. Hoeveel geld hij precies bij elkaar wil tekenen, weet hij niet maar Bennie is van plan om 'heel veel' op te halen.



Als het aan school ligt, ondergaat de speelplaats in de zomervakantie een metamorfose. Het vergroenen van de speelplaats past helemaal in de wensen van de overheid. Zij willen groene, klimaatbestendige schoolpleinen. De Klimboom heeft al ruim drieduizend euro bij elkaar om het schoolplein op te knappen.