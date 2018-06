Eindelijk is het weer open: Zwembad De Wolfslaar in Breda

BREDA - Het 50-meterbad van openluchtzwembad zwembad De Wolfslaar in Breda is zondag eindelijk (weer) opengegaan. Voor de gebruikers van het bad een hele opluchting omdat de (her)opening van het zwembad, door een uit de hand gelopen renovatie, keer op keer werd uitgesteld. Zwemmers en personeel van de Wolfslaar zijn blij dat er weer gezwommen kan worden. “Het ziet er heel mooi uit, perfect gewoon. Het was het wachten waard.”

Alles wat fout kon gaan, ging de afgelopen maanden ook fout. Regen, storm en late vrieskou in de maand maart hadden een vernietigende en vertragende uitwerking op de renovatie van openluchtzwembad zwembad. Het zwembad zou begin mei open gaan, toen werd het half mei, daarna werd het eind mei en uiteindelijk werd gegokt op 24 juni en die datum werd gehaald!



Nieuw zwembad

“Ze feliciteren me allemaal met m’n nieuwe zwembad”, zegt badjuf Willy. “Zo leuk, zo enthousiast als de mensen zijn. Ja, daar doe je het voor.” Uiteraard werd er de afgelopen maanden ook gemopperd, vertelt een zwemster. “Ja, er is ook veel gemopperd dat het nog niet open was. Maar ik heb tegen mezelf gezegd ‘niet mopperen’ omdat het bad nu is opgeknapt . Dat betekent ook dat het de komende jaren openblijft, ons Wolfslaar.”



Water is nog een beetje koud

De ruim 2,2- miljoen liter water dat er pas een week inzit is nog niet helemaal op temperatuur, maar als de weersvoorspelling uitkomt zal de zon de watertemperatuur snel doen oplopen.



Zoals altijd na een grootscheepse renovatie zijn er ook al kleine foutjes ontdekt. Zwemmers hebben al geconstateerd dat er geen haken in de wanden zitten om lijnen aan te bevestigen. “Wordt aan gewerkt”, roept badjuf Willy. “Maar we gaan nu eerst zwemmen, het kan weer.”