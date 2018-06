'We hebben lef getoond': Wortelboer hakt met Oranje in thuisduel België in de pan

BREDA - De Nederlandse hockeyers hebben zondagmiddag tijdens de Champions Trophy flink uitgehaald. In Breda gaf Oranje België met 6-1 een flink pak op de broek. Voor Floris Wortelboer was het een thuiswedstrijd. De international komt uit Teteringen, gemeente Breda.

"Het voelt echt als thuiskomen", zegt Floris Wortelboer over zijn beleving van de wedstrijd in Breda. "Het is al een hartstikke mooi toernooi en er staan dan ook nog veel bekenden langs de kant. Dat betekent veel handjes geven en dat is wel extra bijzonder."

Wervelwind

Samen met zijn ploegmaten walste Wortelbier in het eerst kwart over de Belgen heen. Oranje leek wel een wervelwind. "Het is inderdaad een puike prestatie", erkent Wortelboer. "We speelden echt een hele sterke wedstrijd en begonnen ook heel goed. We 'killen'die wedstrijd al in het eerste kwart."

Lef en bravoure

Afgelopen zaterdag verloren de Nederlandse hockeyers nog in de allerlaatste minuut met 2-1 van Argentinië. Niet dat Oranje in dat duel slecht speelde, maar er ontbrak toch iets.

"Er was inderdaad een verschil", erkent de hockeyer uit Teteringen als hij terugblikt. "Max (bondscoach, red.)heeft in de bespreking aangegeven dat we wat meer lef en bravoure moesten tonen. Misschien zelfs een beetje arrogant zijn en niet over ons heen laten lopen. Dat hebben we goed gedaan."