Zijspancrosser Etienne Bax wint Grand Prix van België in Lommel

LOMMEL - Etienne Bax heeft zondag de Grand Prix van België gewonnen. De zijspancrosser uit Bergeijk won samen met bakkenist Kaspars Stupelis de eerste manche en eindigde in de tweede omloop als tweede.

Vooral de winst in de eerste manche was knap. Na een slechte start op zijn thuiscircuit was Bax veroordeeld tot een inhaalrace en die voltooide hij met verve. Hij kreeg wel hulp van het materiaal van koploper Daniel Willemsen. Die viel, met Bax’ broertje Robbie achterop, stil in de slotfase.

Willemsen kwam in de tweede manche sterk terug, maar Bax wist zich uiteindelijk alsnog naar een tweede plaats te knokken en de eindzege te pakken.