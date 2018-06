Chillen op Festival Mundial: 'de relaxte sfeer maakt het hier mooi' [FOTOSERIE]

TILBURG - Dansen op muziek uit allerlei culturen, genieten van straattheater of gewoon een biertje drinken. Daar draaide het dit weekend om op Festival Mundial in Tilburg. Met daarbij lekker weer en een goed sfeertje.

Onze fotograaf maakte zondag een fotoreportage. Die kun je hier bekijken:

Zaterdag en zondag zijn er zo'n 15.000 bezoekers in de Spoorzone in Tilburg die komen voor muziek, eten en ruim honderd acts. Een oudere dame: "De muziek bevalt het me hier prima. Dit is muziek die mij ook aanspreekt."

Als je rondvraagt op het festival wat nu echt het Mundial-gevoel is, krijg je vooral één antwoord. "De relaxte sfeer maakt het hier mooi. Er zijn hier ontspannen mensen, ontspannen muziek", zegt een man. Een vriendin vult aan: "Het is een mooie combinatie van muziek, eten en al het anderen wat hier gebeurt."

Een andere bezoeker: "Het geheel maakt het leuk. De mensen die hier komen, komen voor de gezelligheid." Zijn vriend: "Het is een van de weinige festivals dat zonder grote namen toch een mooi festival kan zijn." Een vriendin vult hem aan: "Mundial is een grote vrolijkheid!"