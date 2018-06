Veel schade na brand in eettent en voormalig koetshuis Roosendaal: 'Dit doet pijn om te zien'

Van deze kebabzaak in Roosendaal is niets meer over. Foto: Raymond Merkx /Omroep Brabant

ROOSENDAAL - "Dit is niet normaal. Het doet pijn om dit te zien." Amrani, de verhuurder van Sandwich Mediterranie in Roosendaal, is kapot van de brand die zondag flinke schade aanrichtte in zijn pand. "Ik verhuur dit gebouw al tien jaar. En nu is heel veel kapot." Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend.

De brand brak zondagmiddag uit in een voormalige koetshuis achter de kebabzaak. Vrij snel breidde de fik zich uit. In de zaak waren mensen aanwezig, maar die konden zichzelf snel in veiligheid brengen. Na een paar uur had de brandweer het vuur onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Een schadebedrijf komt langs om de gedupeerden te helpen.

Vreemde geur

Volgens Amrani rook hij iets vreemds, net voordat hij de brand ontdekte. Hij is flink geschrokken. "Ik dacht dat het een barbecue was."

Straatbewoner Johan Verstraten, zag de fik gebeuren. “Ik zag de vlammen metershoog uit het dak spuwen. Wij zijn maar binnen gebleven”, vertelt Verstraten. “De eigenaren van het huis waar de brand was, woonden er pas twee weken. Nu is alles naar de klote.”





De brandweer zette zondagmiddag alles op alles om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar andere panden. Het vuur bedreigde ook een aantal woningen. Uit voorzorg werden 32 senioren uit hun huizen gehaald. Volgens een woordvoerder ging dat rustig en ordelijk. De zijn in een recreatiezaal in de buurt opgevangen.

Volgens verslaggever Raymond Merkx is de schade aan het restaurant erg groot. De ruiten liggen eruit en ook het dak is zwaar beschadigd.