Man overgiet zichzelf met benzine voor politiebureau, hulpdiensten rukken uit

BERGEN OP ZOOM - Meerdere hulpdiensten zijn zondagavond uitgerukt omdat een man zich voor het politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom zou hebben overgoten met benzine.

De man is afgespoeld door de brandweer en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Of de man zich in brand heeft willen steken is niet bekend. Ook is onduidelijk waarom de man dit heeft gedaan. De man zal worden overgedragen aan een zorginstantie.