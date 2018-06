Waalwijkse scholieren fietsen zevenhonderd kilometer door vier landen voor het goede doel

WAALWIJK - Een fietstocht van zevenhonderd kilometer door vier landen. Een groep van zo’n dertig leerlingen van het Willem van Oranje College in Waalwijk is er maandagochtend aan begonnen. Niet alleen omdat ze het leuk vinden, maar ook om iets goed te doen voor andere mensen.

Het idee voor de fietstocht komt van aardrijkskundeleraar Marinus de Bie. Al achttien jaar fietsen leerlingen en docenten van de Waalwijkse school voor het goede doel. “Fietsen is een grote passie van me en op een gegeven moment wil je zoiets ook delen met je leerlingen”, vertelt de Bie vlak voordat de fietstocht begint. Zodoende is het idee voor een soort fietskamp ontstaan, wat tot grote belangstelling heeft geleid van de leerlingen.

Amper fietservaring

Het overgrote deel van de leerlingen heeft tot voor kort nog nooit op een racefiets gezeten. Voor hen is de fietstocht van honderden kilometers dus een beproeving. “Sinds 1 april zijn aan het trainen geslagen om deze week volop mee te kunnen doen.” De Bie heeft er wel vertrouwen in dat het goed komt met zijn leerlingen: “Ze zijn nog jong en herstellen snel.”



Sommige leerlingen hebben vlak voor de start nog wel een beetje koudwatervrees. “Het langste dat ik ooit achter elkaar heb gefietst, is vijftig kilometer.” Voor hem wordt het dus een uitdaging, want de eerste rit is ongeveer drie keer zo lang! “Het is allemaal vlak, dus ik denk wel dat ik het red.”

Onder de fietsers zijn vier meisjes, echte stoere meiden. “Dat is toch wel even afzien, tussen al die jongens!” En dan klinkt plots het startschot en moet het peloton vertrekken. “Het gaat helemaal goed komen, ik heb er heel veel zin in!”

Voor het goede doel

Met hun Vierlandentour halen de leerlingen dit jaar geld op voor Villa Pardoes, het vakantieverblijf van de Efteling voor gezinnen van zieke kinderen. Het is de bedoeling om twintigduizend euro op te halen. “Ik ben er speciaal vroeg voor opgestaan, maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot de prestatie die deze mensen gaan leveren”, aldus een woordvoerder van Villa Pardoes. “Ze doen dit al een paar jaar voor ons en elke keer weer is het als een soort cadeautje.”

Ook gaat een deel van de opbrengst naar kansarme kinderen in Brazilië. “Een oud-collega van ons is daar naartoe geëmigreerd om de jeugd daar te steunen met een soort speelplaats.”

De fietstocht ‘Cycle4Children’ duurt vijf dagen en gaat door Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. De eerste etappe leidt van Waalwijk naar Bruisterbosch bij Maastricht.