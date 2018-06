Twee miljoen euro vanuit Den Haag voor schonere lucht in Eindhovense binnenstad

EINDHOVEN - Eindhoven krijgt twee miljoen euro vanuit Den Haag om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Dit schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. In totaal trekt de staatssecretaris tien miljoen euro extra uit voor maatregelen die de luchtkwaliteit in binnensteden in Nederland moeten verbeteren.

Eindhoven had om een bedrag van twintig miljoen euro gevraagd om alleen al de ergste knelpunten op te lossen. Met de tien miljoen euro verwacht de staatssecretaris dat de luchtkwaliteit nog dit jaar ‘in rap tempo zal verbeteren’. Behalve de twee miljoen euro voor Eindhoven, gaat er 6,5 miljoen euro naar Rotterdam. Het resterende bedrag mogen Amsterdam, Arnhem en Utrecht verdelen.

LEES OOK: Lisa (14) voert actie tegen luchtvervuiling: 'We moeten meer doen'

Door de extra maatregelen die dankzij deze tien miljoen euro kunnen worden genomen, zal volgens het ministerie de luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden.

Het geld wordt in Eindhoven onder meer besteed aan maatregelen om doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Hiervoor wordt eerst de Vestdijk aangepakt. Maar ook bijvoorbeeld de Stationsweg, Fellenoord en de Geldropseweg moeten worden heringericht.