Grote brand Boulevard Roosendaal mogelijk aangestoken

ROOSENDAAL - Een oud koetshuis en eettent Sandwich Mediterrani zijn zondagmiddag volledig uitgebrand in Roosendaal. De twee panden aan de Boulevard worden sindsdien door agenten bewaakt. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand, maar in de buurt gonzen geruchten over brandstichting. Wat opvalt is dat de panden niet naast elkaar liggen. Er zit zo'n twintig meter tussen.

Volgens de politie is er nog niets bekend over de oorzaak, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

Onderzoek gestart

"Het onderzoek op de locatie is zojuist opgestart en we kunnen nog niets zeggen over de oorzaak en of er iets verdachts is gevonden. Op voorhand kunnen we niet zeggen hoe lang ze nodig hebben voor het onderzoek", vertelt woordvoerster Cristel Willems. "Er is bewaking, omdat het mogelijk om brandstichting gaat en het terrein dus niet toegankelijk is voor derden."

Vuur sloeg over

De brand ontstond gistermiddag in de een oud koetshuis op een terrein aan de Boulevard. Er was op dat moment niemand in het pand aanwezig. De schuur was één van de oudste, monumentale panden van Roosendaal.

Net op het moment dat de brandweer dacht de brand onder controle te hebben, verschenen er ook rookwolken onder het dak van Sandwich Mediterranie. Deze eettent ligt zo'n twintig meter verderop in de straat en moest snel geëvacueerd worden. Uit voorzorg werden ook de bewoners van de omliggende woningen en die van 32 seniorenwoningen uit hun huizen gehaald.

Politie moest omstanders tegenhouden

De politie had volgens wijkagent Dré van Roomen erg veel last van omstanders die door de afzettingen wilden breken. Hij uitte zijn frustraties maandagochtend op Twitter. "Collega's hebben gisteren meerdere malen omstanders fysiek moeten tegenhouden/discussies moeten aangaan. De afzetting is er ten behoeve van uw veiligheid en die van hulpverleners die aan het werk zijn op plaats incident."





[tweet:]