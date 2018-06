Roosendaler hoort één jaar celstraf eisen voor ongeluk met vader en zoontje in Middelburg

MIDDELBURG - Justitie heeft één jaar cel en een rijontzegging van vier jaar geëist tegen een 47-jarige man uit Roosendaal die in oktober vorig jaar een ernstig ongeluk zou hebben veroorzaakt in Middelburg. Bij dat ongeluk raakten een 41-jarige vader en zijn 6-jarige zoontje zwaargewond.

Vader Jeppe en zoontje Mees fietsten op vrijdag 13 oktober op de Langevieleweg in Middelburg toen ze werden geraakt door een auto. De slachtoffers belandden hard op het wegdek en raakten ernstig gewond.

Traumahelikopters

Het kindje werd na het ongeluk met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De vader moest met de traumahelikopter naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ze liepen beiden botbreuken en hersenletsel op.

Volgens de officier van justitie was de automobilist onder invloed van alcohol. Uit een ademanalyse bleek dat hij twee keer meer ophad dan is toegestaan. Ook zou hij te hard hebben gereden. Bij een gevaarlijk inhaalmanoeuvre ging het fout. Hij zag de fietsers, die op dat moment de weg overstaken, te laat en botste er bovenop.





Eerder veroordeeld

De automobilist is na het ongeluk aangehouden en heeft in voorarrest gezeten. Hij was al eerder veroordeeld voor dronken rijden en kreeg ook al een keer zes jaar tbs opgelegd voor een misdrijf. In januari besloot de rechtbank in Middelburg dat de verdachte zijn proces in vrijheid mocht afwachten. Maandag stond hij voor de inhoudelijke behandeling voor de rechter. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.





Met de slachtoffers Jeppe en Mees gaat het 'langzaam beter'. Dat zegt een vriendin van de familie tegen Omroep Zeeland. Zo zou het jongetje weer deels naar school gaan en is zijn vader begonnen met zijn revalidatie.

