Michael van Gerwen heeft nog altijd zicht op eigen record: elf toernooien winnen is genoeg

VLIJMEN - Michael van Gerwen werd afgelopen weekend in de achtste finale uitgeschakeld tijdens de Danish Darts Open. Toch is Van Gerwen nog steeds op koers om zijn eigen record van meeste toernooizeges in één jaar te verbreken. Op dit moment staat de teller op veertien zeges, dat zijn er elf minder dan in 2016, zijn beste jaar tot nu toe.

De meeste zeges wist ‘Mighty Mike’ te behalen in het PDC European Tour-circuit. Met vijf toernooiwinsten zijn dat op dit moment de lievelingstoernooien van Van Gerwen. In de PDC European Tour zijn nog vijf weekenden te spelen. Het eerstvolgende toernooi is komend weekend, als Van Gerwen afreist naar Hamburg voor de European Darts Matchplay. Dat toernooi wist Van Gerwen al twee keer op zijn naam te schrijven. In 2015 en in 2017 was ‘de groene sloopkogel’ de beste.

De overwinningen van Michael van Gerwen in de PDC European Tour 2018:

European Darts Open – 8-7, Peter Wright

German Darts Grand Prix – 8-5, Peter Wright

European Darts Grand Prix – 8-3 James Wade

Dutch Darts Masters – 8-5, Steve Lennon

Gibraltar Darts Trophy – 8-3, Adrian Lewis

De televisietoernooien zijn de meest bekende dartstoernooien bij het grote publiek. In totaal zijn er twaalf PDC televisietoernooien per jaar. Op dit moment heeft Van Gerwen dit jaar drie winsten geboekt tijdens de televisietoernooien. In zijn topjaar wist Van Gerwen zeven televisietoernooien te winnen. Dit jaar zijn er nog zeven televisietoernooien te spelen.

De overwinningen van Michael van Gerwen tijdens de televisietoernooien tot nu toe:

The Masters – 11-9, Raymond van Barneveld

Premier League of Darts – 11-4, Michael Smith

PDC World Cup of Darts – 3-1, Schotland

Ook de Players Championship-toernooien liggen Van Gerwen goed. Hij wist tot dusver vier keer zo’n toernooi te winnen dit jaar. Opvallend: ‘Mighty Mike’ deed in zes van de veertien Players Championship-toernooien mee, en won vier keer. Ook in het kader van de UK Open-toernooien wist Van Gerwen te winnen. Hij won de UK Open Qualifers 1 en 2.

De overwinningen van Michael van Gerwen in de Players Championship-toernooien:

Players Championship 1 – 6-4, James Wade

Players Championship 2 – 6-1, Corey Cadby

Players Championship 5 - 6-2, Chris Dobey

Players Championship 9 – 6-4, Scot Taylor