Inbreker betrapt op studentenkamer in Tilburg, bewoner op zijn fiets in de achtervolging

TILBURG - Een 28-jarige bewoner van een studentenhuis aan de Willem II-straat in Tilburg heeft in de nacht van zondag op maandag op zijn kamer een inbreker betrapt. De bewoner werd rond halfzes wakker van een geluid op zijn kamer. De inbreker sloeg daarop op de vlucht.

De bewoner ging op zijn fiets achter de vluchtende inbreker aan. Ondertussen belde hij met de politie. Agenten hielden korte tijd later in de Capucijnenstraat een 49-jarige Bosschenaar aan. De verdachte zei tegen de politie dat hij op zoek was naar een slaapplaats.

Voor zover bekend mist de bewoner geen spullen.