Sydney, zoon van Pierre van Hooijdonk, tekent 3-jarig contract bij NAC

BREDA - NAC Breda heeft Sydney van Hooijdonk toegevoegd aan de selectie van het eerste elftal. De zoon van oud-international en oud-NAC'er Pierre van Hooijdonk heeft een driejarig contract getekend. Net als zijn vader is Sydney van Hooijdonk spits en een specialist in het nemen van vrije trappen.

Sydney van Hooijdonk speelde afgelopen seizoen voor NAC Onder -19 en deed het daar goed. De Bredase club heeft daarom besloten om hem komend seizoen over te hevelen naar de selectie van het eerste elftal van de Bredase club en schotelde hem een driejarig contract voor. Van Hooijdonk heeft dat maandagmiddag getekend.

Vrije trappen

Net als zijn vader Pierre is Sydney van Hooijdonk aanvaller en heeft hij ook een meer dan uitstekende vrije trap. Zo scoorde de jonge Van Hooijdonk afgelopen seizoen nog met een prachtige vrije trap in de derby tegen Willem II O19.

Voetballiefhebbers zullen nooit de weergaloze vrije trappen vergeten van vader Pierre van Hooijdonk in het UEFA-seizoen 2001-2002 met Feyenoord tegen Borussia Dortmund en Freiburg.

In voetsporen van vader?

Voor Sydney en NAC is het te hopen dat hij in de voetsporen treedt van zijn vader. Na een zeer succesvolle periode bij NAC voerde de mooie carrière van Pierre van Hooijdonk onder meer langs Celtic, Nottingham Forrest, Benfica, Feyenoord en Fenerbache. Hoogtepunt van zijn voetballoopbaan was ongetwijfeld het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord in 2002.

Bovendien kwam Pierre van Hooijdonk 46 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij scoorde daarin 14 keer.