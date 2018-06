NAC Breda contracteert Gervane Kastaneer: 'Ik heb veel over de club gehoord'

BREDA - Gervane Kastaneer is de tweede NAC-versterking voor komend seizoen. De aanvaller komt over van het Duitse 1.FC Kaiserslautern en heeft een contract voor twee jaar ondertekend. Technisch directeur Hans Smulders is blij met de komst van de voormalig jeugdinternational. "Hij is een voetballer die ondanks zijn jonge leeftijd de nodige ervaring in de eredivisie heeft."

Met de komst van Kastaneer heeft NAC zijn gewenste aanvallende versterking binnen. "Hij is een fysiek sterke speler met veel loopvermogen die op iedere positie in de aanval uit de voeten kan, met een voorkeur voor de elf-positie", zegt Smulders in een eerste reactie op de website van NAC.

Bij NAC komt Kastaneer een oude bekende tegen. Nieuwbakken trainer Mitchell van der Gaag werkte in 2016, toen hij trainer was van FC Eindhoven, al een halfjaar samen met de aanvaller die door ADO Den Haag was verhuurd. Kastaneer is verheugd met zijn transfer naar de eredivisionist. "Spelen voor NAC is een mooie stap in mijn carrière. Ik heb veel over de club gehoord en ga de komende twee seizoenen alles geven, waarbij ik natuurlijk hoop op veel doelpunten en assists."

Kastaneer speelde eerder voor FC Dordrecht, ADO Den Haag en FC Eindhoven. Afgelopen seizoen kwam hij tot veertien wedstrijden voor 1.FC Kaiserslautern, scoren deed hij niet.