Kiki Bertens stijgt een plek op de wereldranglijst en stapt de top-20 binnen

Kiki Bertens is weer een plek gestegen op de WTA-ranking (foto: VI Images).

BREDA - Kiki Bertens behoort weer tot de twintig beste tennissters van de wereld. Bertens, die in Breda woont, stijgt één plek ten opzichte van de vorige WTA-ranking. Dat komt mede doordat ze de tweede ronde bereikte op het toernooi in Rosmalen.

Het is voor de tweede keer dat Bertens in de top twintig staat. Een paar weken geleden stond ze een tijdje op de vijftiende plek, tot nu toe haar hoogste notering op de wereldranglijst. Mede door de mindere resultaten op het toernooi in Neurenberg en Roland Garros verdween Bertens uit de top twintig.

De 26-jarige tennisster bereidt zich nu voor op Wimbledon. In aanloop naar het grastoernooi speelt ze komend weekend mee tijdens het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne.