Geoffrey pakt autosleutels af van stomdronken spookrijder, politie is 'hartstikke blij'

HELVOIRT - “Dit gaat niet goed. Nu moeten we ingrijpen.” Geoffrey uit Helvoirt heeft zondagavond laat wellicht de nodige ellende voorkomen. Op de weg van Haaren naar zijn huis zagen hij en zijn vrouw Alice voor hen een auto slingerend rijden. Ze bleven het voertuig enige tijd volgen totdat de bestuurder dreigde koers te zetten naar de N65, naar Tilburg. Toen was voor Geoffrey het moment daar om daadkrachtig op te treden.

De chauffeur vóór hem had zijn wagen op de Torenstraat in Helvoirt weliswaar, met draaiende motor, tot stilstand gebracht, maar toch. Geoffrey: “Ik ben uitgestapt en heb hem gevraagd de motor uit te zetten. Toen hij dat weigerde, heb ik de autosleutels afgepakt. De man probeerde dat nog wel te voorkomen en alsnog weg te rijden, maar inmiddels had ik de politie gebeld en die was vlot ter plaatse.”



Vijfmaal te veel gedronken

En agenten hadden op hun beurt snel in de smiezen dat de bestuurder die van de weg was gehaald een dronken Pool was. Hij blies vijfmaal de toegestane hoeveelheid alcohol, zo laat wijkagent Marcel de Rouw weten. Hij is ‘hartstikke blij’ met de handelwijze van Geoffrey. “Dit had immers heel anders kunnen aflopen”, aldus De Rouw.









Geoffrey (33) handelde overigens niet in zijn eentje. Hij hield continu ruggespraak met Alice, die achter het stuur zit. Zo kon hij zelf de politie bellen. Daar was ook alle reden voor, blikt hij terug op wat er zich zondagavond tegen elven voor hun ogen afspeelde.

'Bomen en lantaarnpalen geschampt'

“Plotseling doemde er een wagen op, die vervolgens dan weer tien, dan weer zestig kilometer per uur reed. Ook ging de bestuurder even spookrijden. Ondertussen schampte de auto, of net niet, een aantal bomen en lantaarnpalen en dreigde hij een terras op te rijden”, aldus Geoffrey. Gelukkig voor hem reageerde de Pool niet agressief toen hij de autosleutels uit het contact haalde. “Bovendien zit ik vaker op de weg en weet ik wel hoe ik in zulke situaties moet handelen.”

Chloé, de 4-jarige dochter van het stel die achterin de auto zat, mag trots zijn. Hoe heeft zij het allemaal ervaren? Geoffrey: “Die vond het heel spannend.”

'Echt geweldig'

De 26-jarige Pool zal hier anders over denken. Hem wordt dronken rijden en gevaarlijk rijgedrag ten laste gelegd. De Rouw: “Nogmaals: we vinden het echt geweldig dat er mensen zoals Geoffrey zijn, die zo durven in te grijpen.”