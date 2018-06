Stakingen in openbaar vervoer gaan woensdag definitief door: 'Werkgevers weten van geen wijken'

EINDHOVEN - De stakingen in het openbaar vervoer gaan woensdag definitief door. Dat heeft werknemersorganisatie CNV maandag laten weten. Vorige week leek het er nog even op dat een bemiddelingspoging voor een nieuwe cao zou slagen. Maar nu blijkt toch dat de onderhandelingen van de baan de zijn.

“Afgelopen dagen hebben de bemiddelaars achter de schermen intensief gezocht naar een oplossing. We hebben nu een terugkoppeling gekregen van de bemiddelaars. De uitkomst is een koude douche", vertelt onderhandelaar Jean-Marie Severijns van CNV.

"Er is nog geen licht in de tunnel. De werkgevers weten van geen wijken, er blijkt geen enkele verbetering mogelijk." Daarmee gaan de stakingen in het openbaar vervoer (OV) gewoon door.

'Teveel gejaag'

Vorige week donderdag werden de stakingen van deze week uitgesteld en leek het er even op dat er een oplossing zou komen. Maar dat is vooralsnog niet gelukt. CNV roept alle werknemers in het OV op om woensdag het werk drie dagen neer te leggen en vraagt enig begrip van de reizigers.

"Het gaat hier niet alleen om de chauffeurs, maar ook om veiligheid en service voor de reizigers", zegt Jean-Marie Severijns. "De roosters zijn gewoon te krap, het is teveel gejaag allemaal, dat kan en moet beter.”

Langer lopend conflict

De reden voor de stakingen in het OV is een al langer lopend conflict met de werkgevers over werkdruk en lonen. De chauffeurs eisen betere cao-afspraken. Maar tot nu toe is het niet gelukt om tot een overeenkomst te komen. Vorige maand hielden chauffeurs ook al een grote stakingsactie.

Het is de vraag wat er na de staking van deze week gaat gebeuren. CNV hoopt dat er dan een nieuwe cao komt voor 12.000 werknemers.