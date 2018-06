Ruud van Nistelrooy volgt Mark van Bommel bij PSV-jeugd: 'Het trainersvak heeft me gegrepen'

EINDHOVEN - PSV heeft Ruud van Nistelrooy aangesteld als trainer van PSV-jeugd onder 19 jaar (O19). De oud-spits volgt Mark van Bommel op, die komend seizoen PSV 1 onder zijn hoede heeft. Voor Van Nistelrooy wordt dit zijn eerste trainersklus waarbij hij de eindverantwoordelijke is.

Eerder was hij al actief als spitsentrainer en assistent-trainer bij PSV. Het vak van trainer heeft me gegrepen”, zegt Van Nistelrooy in een eerste reactie op de website van PSV. “Dit is een prachtige kans om de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten.”

De voormalig spits van onder meer PSV en Manchester United vindt dit het juiste moment om de stap te maken. “Ik kijk er ontzettend naar uit om in deze functie met deze getalenteerde groep aan de slag te gaan.”

Mark van Bommel was afgelopen seizoen de trainer van PSV O19 en wist de landstitel binnen te slepen. Vorige week werd duidelijk dat Phillip Cocu vertrekt naar Fenerbahçe en dat daardoor Van Bommel het stokje van hem overneemt bij het eerste elftal van PSV.

LEES OOK: Mark van Bommel volgens kenners de juiste opvolger van Phillip Cocu: 'Hij is er klaar voor'

Tekst gaat verder onder de tweet.

Algemeen directeur Toon Gerbrands is blij met Van Nistelrooy als nieuwe trainer van het hoogste jeugdteam van PSV. “Van Nistelrooy is onlangs bij ons gekomen om te vertellen dat hij er voor open stond om zelf een team te gaan trainen en coachen”, vertelt Gerbrands. “Dat we hem nu al in deze rol kunnen inpassen, komt uitstekend uit.”

Toekomstig trainer PSV 1

Meteen na de aanstelling van Van Bommel als nieuwe trainer van PSV 1, werd Van Nistelrooy al genoemd als de opvolger bij PSV O19 en op termijn ook als hoofdcoach van PSV.

“Eerst Cocu, nu Van Bommel en straks is Ruud van Nistelrooy misschien de volgende in het rijtje hoofdtrainers van PSV”, zei Marcel Brands vorige week na het vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe. “Ook Van Nistelrooy was eerst zoekende, maar heeft de kwaliteiten en wil nu binnen PSV ook vol voor zijn ontwikkeling als trainer gaan.”