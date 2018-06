Doorrijder Oss blijft voorlopig vastzitten, rechtbank acht kans op herhaling groot

DEN BOSCH - De man (39) die tijdens oudejaarsavond in Oss een jonge vrouw aanreed en doorreed, blijft voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank maandagmiddag tijdens de tweede regiezitting van de zaak.

De advocaat van de verdachte vroeg om opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachte, die zijn proces momenteel in Grave afwacht. Hier ging de rechtbank niet mee akkoord: zij acht de kans op herhaling groot.

De vrouw werd in de nieuwjaarsnacht door een bestelbus geschept op de Berghemseweg in Oss, terwijl ze bezig was om vuurwerk op te ruimen. Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een zware hersenschudding op. Ook kon een man op de Looveltlaan maar net op tijd opzij springen voor de bus, die door de woonwijk raasde. Volgens justitie is dat tweemaal poging tot doodslag.

De zaak wordt op 18 september inhoudelijk behandeld.