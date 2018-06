Gewelddadige mannen dreigden dochters te verkrachten en zwaaiden met pistool, wie kent deze dieven?

ROSMALEN - De politie is op zoek naar drie dieven die eind maart een huis in Rosmalen binnendrongen. De twee bewoners van het huis werden vastgebonden. Toen de dochters thuiskwamen, dreigden de overvallers de twee jongedames te verkrachten. De politie komt nu met bewakingsbeelden naar buiten.

Het is ondertussen al een aantal maanden geleden dat een gezin in Rosmalen in hun eigen huis werd overvallen aan de Graafsebaan in Rosmalen. Maar de man en de vrouw en hun twee dochters zijn nog altijd bezig met de verwerking van de traumatische gebeurtenis.

Anderhalf uur lang zijn de overvallers binnen geweest en moesten de bewoners toekijken hoe hun huis werd leeggehaald. Het stel werd vastgebonden en bedreigd met een pistool. Toen de dochters thuiskwamen, dreigden de overvallers om ze te verkrachten.

LEES OOK: Vier bewoners van villa Rosmalen urenlang vastgebonden terwijl overvallers kostbaarheden zochten

Dieven in het zwart

Het is nog onduidelijk wie het gezin op dinsdagavond 27 maart heeft bedreigd en beroofd. De politie brengt nu de bewakingsbeelden naar buiten in de hoop dat iemand hen herkent.

De daders waren alle drie in het zwart gekleed. De eerste dader droeg een zwarte outdoorjas met blauwe ritsjes. De tweede dief had een grijze outdoorjas met camouflagebroek aangetrokken.

LEES OOK: Gewapende mannen overvallen villa in Rosmalen en bedreigen de bewoners