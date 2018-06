Jongen (16) onder shovel bij boerenbedrijf aan de Overdiepsekade in Waspik

WASPIK - Bij een boerenbedrijf aan de Overdiepsekade in Waspik is maandagmiddag een 16-jarige jongen onder een shovel terechtgekomen. Hij zou bekneld zijn geraakt.

Brandweerlieden hebben met een kraan de shovel weggetrokken. Alle hulpdiensten zijn aanwezig en ook de traumahelikopter is geland om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer was bij kennis en is met de spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Wat er precies gebeurd is nog niet duidelijk. Maar medewerkers van het bedrijf hoorden de jongen om hulp roepen en schoten hem te hulp.