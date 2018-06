Syrische timmerman Mahmoud, ervaren maar geen diploma's, vindt werk dankzij 'geweldige directeur'

HELMOND - Timmerman in Syrië of Nederland? Al heeft het gereedschap een andere naam, het werk is praktisch hetzelfde. Toch was het voor de ervaren Mahmoud Almostafa als vluchteling lastig om aan passend werk te komen zonder diploma's. Een Helmondse aannemer gaf hem een kans, met succes.

Tegen zijn buurman vertelde Mahmoud over zijn mislukte sollicitaties. Ook al had hij twaalf jaar werkervaring en ooit een eigen zaak in Syrië. Zonder diploma's was er in Nederland geen werk voor hem.

Die buurman kende de directeur van Manders Totaal uit Helmond. De aannemer besloot hem een kans te geven.

Papier is niet alles

De voorman van Mahmoud, Sven Zabel, is tevreden met hem. "Papier is niet alles. Hij vlucht met twee tassen hierheen, dan neemt hij echt geen papieren mee. Dat moet je als werkgever ook een beetje begrijpen." Daarom kreeg hij een kans, die hij met twee handen aangreep. Inmiddels heeft Mahmoud een vast contract.

Hoewel hij het werk dus wel in de vingers heeft, loopt hij toch tegen bepaalde zaken aan. Vooral de taal is lastig. Gelukkig heeft hij geduldige collega's. Die helpen hem vooruit. Ze schrijven zelfs op materialen hoe het onderdeel in het Nederlands heet. Als er een grap wordt gemaakt in de bouwkeet lacht Mahmoud gezellig mee: "Als ik het niet begrijp, ga ik gewoon lachen!"

Huis in puin

Het is niet alleen maar lachen. Het verlaten van zijn woning in Syrië was lastig. Toch besloot hij weg te gaan, omdat het daar erg lastig was om een goed bestaan te hebben. Ook nu moet hij nog vaak aan zijn vaderland denken.

Enkele maanden geleden kreeg hij een telefoontje van het thuisfront. Zijn woning was gebombardeerd. Mahmoud had het daar vanzelfsprekend even moeilijk mee. Collega's gaven hem de tijd om dat te verwerken. "We steunden hem. We lieten hem weten dat we er voor hem zijn. Meer kun je toch niet doen", aldus voorman Sven Zabel.

Diploma's

Zijn werkgever geeft hem nu de kans om toch diploma's te gaan halen. Zoals een VCA-Certificaat voor veilig werken en een rijbewijs om met een aanhangwagen te mogen rijden. Op kosten van de baas. Mahmoud is daar erg blij mee. "Geweldige directeur", lacht hij trots.

Zo kan Mahmoud, net als drie andere Syrische collega's, langzaam een bestaan in Nederland opbouwen. Een terugkeer naar Syrië ziet hij niet zitten. "Ik ben bijna dertig jaar. Ik kan straks niet wéér een nieuw leven gaan opbouwen", aldus de timmerman.