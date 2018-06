Natuurhuisje.nl: van fanatieke vogelaars naar een vakantiebedrijf met 30 werknemers

BREDA - Een hutje op de hei? Of liever een vakantieverblijf in een bosrijke omgeving? Natuurhuisje.nl heeft inmiddels ruim 6500 suggesties op de meest mooie natuurplekken in Europa. Maar de gebroeders Tim en Luuk van Oerle geven de natuur er ook iets terug. Voor elke geboekte nacht planten ze een boom.

Geen tropisch zwemparadijs of een lawaaiig restaurant op het terrein, maar gewekt worden met een serenade door ontelbare vogels. Dat is de setting voor vakantievierders die van rust en natuur houden. “Mijn broer en ik zijn fanatieke vogelaars. Voor een van onze tochten in 2013 zochten we een huisje in de Extramadura in Spanje. We konden geen geschikte locatie vinden. Toen bedacht mijn broer: Natuurhuisje.nl en het idee voor een bedrijf was geboren. We hebben de website online gezet en zijn begonnen”, vertelt Tim in het tv-programma Booming Brabant.





Studie

Beide broers besloten wel om tijdens de start van hun bedrijf eerst nog hun studie af te maken. “Als het mis zou gaan, hadden we nog iets achter de hand”, zegt Tim. “Het eerste kantoor was een kamer in het huis van onze ouders in Prinsenbeek.”

Binnen vijf jaar groeide het bedrijf van twee naar bijna dertig werknemers en verhuisde het bedrijf van Prinsenbeek naar een ruimer pand in Breda. Het aantal gasten in de vakantieverblijven groeide van 2000 in 2013 naar waarschijnlijk 190.000 in 2018. “We zitten al over de helft dit jaar, dus dat moet lukken.”

Boom planten

De formule van Natuurhuisje.nl is eenvoudig. Een eigenaar biedt zijn vakantiehuis aan en als het wordt verhuurd gaat een deel van de huursom naar Natuurhuisje.nl. Niet ieder huisje is een natuurhuisje. Het verblijf moet midden in de natuur liggen, weg van de grote massa of van een druk vakantiepark. “We houden dat goed in de gaten, bijvoorbeeld door andere websites te monitoren waar het betreffende huisje ook wordt aangeboden. Ook de al bekende én bij ons geplaatste reviews zijn een belangrijke indicatie. "

Natuurhuisje.nl neemt niet alleen iets van de natuur, het bedrijf geeft er ook iets voor terug. “Voor elke geboekte overnachting, planten we een boom. Nu doen we dat nog in Madagaskar. Uiteindelijk willen we op grotere schaal iets terug doen voor de natuur. We zijn al in gesprek voor bosprojecten in Spanje, Portugal en Nederland."