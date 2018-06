'De vrije trap zit in mijn genen', Sydney van Hooijdonk blij met contract bij NAC

BREDA - Sydney van Hooijdonk tekende maandagmiddag een driejarige verbintenis bij NAC Breda. Het is het eerste profcontract voor de 18-jarige zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk. "Mijn debuut maken bij NAC is mijn allergrootste droom."

Hij heeft er, zoals ze dat zo mooi zeggen, een goede kop op staan. Sydney van Hooijdonk is pas achttien, maar al zeer professioneel met zijn vak bezig. Hij is mede daarom door NAC beloond met een contract. Hij krijgt in zijn thuisstad drie jaar de tijd om uit te groeien tot basisspeler van de Bredase trots.

"Ik ga ervan uit dat ik komend seizoen mijn wedstrijden bij de beloften speel", zegt Sydney van Hooijdonk. "Maar als ik het heel goed doe, kan het snel gaan. Dan kunnen er misschien heel leuke dingen gebeuren. Mijn debuut maken in het eerste is mijn allergrootste droom, maar ik blijf er rustig onder. Ik wil me gewoon ontwikkelen. We zullen het zien."

Gelijkenissen met vader

Sydney weet dat mensen iets van hem zullen verwachten. Alleen al omdat hij de zoon is van Pierre van Hooijdonk, oud-spits van onder meer NAC, Feyenoord, Celtic, Nottingham Forrest, Benfica, Fenerbache en het Nederlands elftal. Maar de jonge Van Hooijdonk moet net als ieder ander hard werken en de tijd krijgen om zijn talent te ontwikkelen.

"Ik snap dat mensen naar mij kijken als de zoon van Pierre van Hooijdonk", zegt Sydney. "Maar ik ben er zelf wel koeltjes onder. Ik ben Sydney en ik doe mijn best. Ik snap dat mensen gaan vergelijken en dat is ook niet erg. En er zitten ook wel veel gelijkenissen."

Vrije trappen

Die zijn er zeker. Want net als vader Pierre is Sydney een centrumspits. En hij heeft dezelfde specialiteit: het nemen van vrije trappen. Met Pierre van Hooijdonk als leermeester kan dat ook haast niet anders.

"Ik hou er wel van een om een vrije trap te schieten. En dan gaat er ook wel eens eentje tegen het net aan", grapt hij. "Je moet heel veel oefenen, maar het zit ook wel in de genen. In het nemen van vrije trappen kan ik geen betere leermeester hebben. Mijn vader helpt me dan ook veel. Na elke wedstrijd is het altijd even vijf minuten praten. Minimaal", aldus Sydney van Hooijdonk.

