Eikenprocessierups drijft inwoners tot wanhoop, gemeente kan geen extra bestrijders vinden

SINT-MICHIELSGESTEL - De inwoners van Sint-Michielsgestel zijn ten einde raad: de eikenprocessierups zorgt dit jaar voor enorm veel overlast in de gemeente. Er wordt niks aan gedaan, zeggen ze. De gemeente op haar beurt zegt dat de bestrijders het werk niet aankunnen.

Op de weg bij het Beekvliet Gymnasium staan bomen die vol zitten met de beesten. Scholieren komen met jeuk en uitslag thuis. Buurtbewoner Marjan van Dijk heeft al meerdere keren een klacht ingediend bij de gemeente. “Het is nu al vijf weken geleden dat we de eerste klacht hebben ingediend”, vertelt ze. “De gemeente geeft aan dat het hun aandacht heeft, maar er gebeurt niks.”

Aan de Beekvlietstraat bij het gymnasium staan vooral veel bomen. De kinderen van Marjan fietsen sinds kort een andere route. “Maar honderden andere kinderen rijden wel iedere dag onder die bomen door.”

De school geeft aan dat het mee lijkt te vallen met de klachten. “De enige klachten over uitslag die wij hier krijgen, zijn van de eindexamens”, grapt een medewerker.

Honderddertig meldingen

De gemeente geeft op haar beurt aan alles te doen wat ze kan. “Begin juni hebben we het probleem gemeld bij onze rupsenbestrijder, maar hij heeft het ook enorm druk. Normaal krijgen we maar twintig meldingen in een jaar, nu ruim honderddertig in een maand. Die staan niet allemaal als prioriteit genoteerd, maar die bij scholen wel. Wij zouden ook graag zien dat het sneller opgelost wordt.”

Een tweede rupsenbestrijder inhuren om de problemen op te lossen, is simpelweg onmogelijk volgens de gemeente. “Die is er gewoon niet.” Marjan beaamt dat het probleem van de eikenprocessierupsen dit jaar inderdaad veel groter lijkt dan voorgaande jaren.

“Zelf heb ik het nooit zo meegemaakt. Nu zag ik laatst een hele kolonie rupsen omhoog kruipen. Dat vond ik wel leuk, tot ik besefte wat voor rupsen het zijn.”

Marjan en haar buren hopen nog altijd dat de gemeente snel iets doet aan de rupsen. “En anders mag ik toch hopen dat ze volgend jaar goede maatregelen treffen, preventief.”