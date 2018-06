Drugsafval gevonden in maïsveld in Helmond, sommige vaten zijn lek

HELMOND - De politie heeft maandag ongeveer twintig vaten gevonden in een maïsveld in Helmond. De vaten zijn vermoedelijk gevuld met drugsafval.

De politie vond de blauwe tonnen bij de Nuenensedijk in Helmond. Uit een paar vaten lekt een nog onbekende vloeistof. De politie onderzoekt wat er in de tonnen zit..

Wie de vaten heeft gedumpt, is nog onbekend. Waarschijnlijk zijn ze gebruikt in een amfetaminelab. De politie roept iedereen op zich te melden als ze meer weten over de drugsdumping.