Kleuter (6) gewond nadat hij van zijn fiets werd gereden in Tilburg

De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - Op de Zouavenlaan in Tilburg is maandagmiddag een jongetje van zes jaar oud op een fiets aangereden door een bestelbus met aanhanger. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier op de kruising met de Schout Crillaertstraat.

Het kind is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekend.

Een traumahelikopter was onderweg naar het ongeluk, maar is niet meer geland in Tilburg. De politie heeft de straat afgezet voor technisch onderzoek.