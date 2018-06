Politie vindt kluis met enorm geldbedrag in huis van overvallen echtpaar en begint witwasonderzoek

DEURNE - Een politieonderzoek naar een woningoverval in Deurne heeft een onverwachte wending genomen. In het huis van de slachtoffers, een ouder echtpaar, werd een kluis gevonden met honderdduizenden euro's aan contant geld. Naar aanleiding van de vondst is de politie een witwasonderzoek gestart en is een 49-jarig familielid van het echtpaar aangehouden.

Bij de woningoverval wisten de daders met een kluis weg te komen. Tijdens het onderzoek naar de overvallers stuitte de politie echter op een tweede kluis. Het echtpaar had geen verklaring voor het enorme geldbedrag dat daar in lag en dus besloot de politie een witwasonderzoek te starten.

Aangehouden familielid

De politie vermoedt dat het geld van een 49-jarig familielid uit Heerlen is. Die zit nu vast. Volgens de politie heeft de man geen beroep waarmee hij zulke enorme hoeveelheden geld kon verdienen. Kort na zijn aanhouding vond de politie nog eens tienduizenden euro's in zijn huis. Ook werd in een tweede onderzoek in het huis van het echtpaar een grote hoeveelheid dure whiskey gevonden.

De politie doet ook nog steeds onderzoek naar de woningoverval zelf. De daders zijn nog steeds spoorloos. Het is onduidelijk of het echtpaar ergens van verdacht wordt.