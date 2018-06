Branden in centrum van Roosendaal staan los van elkaar, beveiliging van beide panden opgeheven

ROOSENDAAL - De twee branden die zondagmiddag ontstonden aan de Molenstraat en Boulevard in Roosendaal houden geen verband met elkaar. De politie concludeert dat na technisch onderzoek.

In de twee panden, een voormalig koetshuis en een eettentje, brak kort na elkaar brand uit. De eerste brand begon in het koetshuis. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was overgeslagen naar de eettent, twintig meter verderop.

Panden niet meer beveiligd

In de buurt gingen geruchten rond over brandstichting. Het sporenonderzoek van de politie heeft nog geen oorzaak van de brand opgeleverd. Daarom volgt nu een buurtonderzoek.

Vanwege de vermoedens van brandstichting werden de panden bewaakt door de politie. In de loop van maandagmiddag is de beveiliging gestopt.