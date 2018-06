Oranje werd Europees Kampioen en Patrick uit Eersel zat er met zijn neus bovenop

EERSEL - Weet jij nog waar je was? Vandaag (maandag) precies dertig jaar geleden? Als je er al was dan is de kans erg groot dat je in de buurt van een televsie was: Thuis op de bank, met vrienden in de kroeg of tussen de menigte op een plein. "We' speelden namelijk de finale tegen Rusland tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland en 'we' werden kampioen. Dankzij 'die schitterde goal' van Marco van Basten en de 'fraaie' kopbal van Ruud Gullit. We schrijven 25 juni 1988.

Patrick van Vroenhoven uit Eersel was erbij, op de tribune in het stadion in München:"Als ik er aan denk op zo'n dag als vandaag, krijg ik nog steeds kippevel". Patrick was zestien en net geslaagd voor zijn eindexamen. Van zijn vader kreeg hij kaartjes voor de wedstrijden van Oranje. "Ik heb alle wedstrijden gezien. De finale was natuurlijk fantastisch maar de gewonnen wedstrijd tegen Duitsland was er ook eentje om nooit te vergeten".



Onvergetelijk

Op de dag van de finale vertrok Patrick al heel vroeg met de bus uit Eindhoven richting München. "Ik herinner mij nog goed dat de hele route oranje gekleurd was. Dat had ik nog nooit eerder gezien. Die sfeer was heel bijzonder en daar was ik bij als manneke van zestien. Zo goed als Nederland toen speelde dat was echt een genot om naar te kijken".



Kater

Heel anders beleeft Van Vroenhoven de wedstrijden van het WK in Rusland: "Ik zit met een kater te kijken omdat we er niet bij ziijn en omdat we het het al een aantal jaar op rij niet zo heel goed doen". Toch houdt de Eerselnaar de moed erin: "Het gaat zeker weer goed komen. Wij zullen alleen even geduld moeten hebben". Patrick heeft in ieder geval zijn mooie herinneringen en zijn unieke collectie toegangskaartjes: "Maakt mij niet uit hoeveel ze waard zijn. Deze blijven mooi in mijn plakboek zitten!".