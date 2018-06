Chirurg doet miskoop op Alibaba en krijgt tot z'n verbazing Chinees op bezoek met operatiecamera

EINDHOVEN - Chirurg Harm Rutten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kocht op de internetsite Alibaba een camerasysteem. Daarmee kon zijn team de operaties beter volgen. Maar de camera bleek een miskoop. Toen hij dat meldde, stond er plotseling een Chinees bij hem op de stoep met een gloednieuw systeem.

Chirurg Harm Rutten voert ingewikkelde darmkankeroperaties uit. Maar tijdens dat soort operaties is het moeilijk voor de rest van het team om met hem mee te kijken.

Rutten: "Ik doe vooral operaties in het kleine bekken. Dat is diep in het lichaam van de patiënt. Het is dan moeilijk voor een operatieteam om het te volgen. Want ze kunnen niet allemaal in het bekken kijken. De concentratie kan verslappen als je niks ziet en wel uren bij zo'n operatie moet staan."

Alibaba

Op de Chinese verkoopsite Alibaba dacht hij de oplossing te vinden. Een kleine camera die hij tijdens operaties op zijn hoofdlamp kon zetten. Vol verwachting ging hij er mee aan de operatietafel staan.

Hoewel het team nu beter mee kon kijken, viel het camerasysteem tegen. Rutten: "De lamp was te zwak. En de knopjes om de camera te bedienen zaten op het hoofdstel. Die kan ik dus niet bedienen als ik steriel sta te opereren."

De chirurg stuurde Alibaba een klacht en had niet verwacht daar ooit nog iets van te horen. Maar tot zijn verbazing nam het Chinese ingenieursbureau van het camerasysteem meteen contact met hem op. "Ik kreeg binnen 48 uur een mail terug dat ze iemand uit China zouden sturen om de problemen op te lossen."

Van China naar Eindhoven

En die ingenieur, Richard Deng van North-Southern Electronics Limited, is nu is Eindhoven. "Ik wil ziekenhuizen goede oplossingen bieden. Ik vind het fijn dat ik de doktoren zo kan helpen."

Samen met Rutten heeft hij achter de schermen het camerasysteem helemaal aangepast. En zo werkt het nu:

Rutten is dik tevreden. "Iedereen kan nu meekijken. En ik kan operaties vastleggen voor chirurgen in opleiding."

Grote plannen

Binnenkort gaat Rutten het systeem in de operatiekamer testen. Als dat een succes is heeft hij nog grotere plannen. "Ik hoop dat het lukt om in de toekomst de beelden vanuit de operatiekamer te delen met andere chirurgen. Dan kan ik ze meteen om raad vragen tijdens een operatie. Je hebt dan als het ware altijd een raadgever onder de knoppen. Dat zou heel interessant zijn."