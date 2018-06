Oude bus ingericht als camper vliegt in brand in Breda

BREDA - Een oude bus ingericht als camper is maandagmiddag in brand gevlogen in Breda. Op de Claudius Prinsenlaan zag de eigenaar rook onder de motorkap vandaan komen.

Hij stopte een stukje verderop. Toen was het vuur al te groot om te blussen. De hele voorkant van de wagen ging in vlammen op.

De toegesnelde brandweer had het vuur snel onder controle. De politie zette een rijbaan af vanwege de brand.