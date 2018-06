Vrachtwagenbrand slaat over op berm langs A50, lange files door rookwolken

VEGHEL - Op de A50 bij Veghel is maandag een vrachtwagen die staal vervoert in de brand gevlogen. De brand is overgeslagen naar de berm. De weg is richting Eindhoven tijdelijk afgesloten vanwege rookwolken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te blussen.

De brandweer heeft de weg richting Eindhoven voor de zekerheid afgesloten: "De wind staat ongunstig voor deze rijrichting. We vinden het op dit moment niet veilig", zegt een woordvoerder van de brandweer. Maar de brand is wel al zo goed als onder controle. "We zijn nu vooral nog aan het nablussen. We verwachten dat de weg binnen een kwartier weer open kan."

Brandbare vloeistof

De vrachtwagen begon tijdens het ontstaan van de brand een brandbare vloeistof te lekken, aldus de woordvoerder. "De vrachtwagen is toen op de vluchtstrook gaan rijden. Hierdoor heeft hij over een behoorlijke lengte een bermbrand veroorzaakt."

De ANWB adviseert verkeer richting Eindhoven om te rijden via Helmond (N279 en N270).