Gehandicapte Noortje schrijft weer brief aan Rutte: 'Wilt u wel echt gelijke rechten voor iedereen?'

ROOSENDAAL - Noortje van Lith heeft opnieuw een brandbrief gestuurd aan premier Rutte. De Roosendaalse werd in april bekend met haar strijd tegen een nieuwe wet die het mogelijk maakt om gehandicapten onder het minimumloon te betalen. Daar kreeg ze veel steun voor, maar nu constateert ze dat de wet toch wordt doorgezet.

De eerste brief van Noortje trok erg veel aandacht. Na haar optreden in televisieprogramma Pauw ontving ze van premier Rutte zelfs een persoonlijke brief waarin hij schreef 'gelijke kansen voor iedereen te willen'.

Gekluisterd aan een rolstoel

De 21-jarige lijdt aan een ontwikkelingsstoornis. Hierdoor is ze gekluisterd aan een rolstoel. Maar dat weerhoudt haar er zeker niet van om een succesvolle carrière na te streven. Na dit jaar een mbo-opleiding te hebben gevolgd, wil ze komend jaar beginnen met een hbo opleiding.

Ze ziet de aangekondigde wet als een bedreiging voor haar toekomst, zo schrijft ze: 'Ondanks dat ik straks mijn hbo-diploma heb, ga ik straks een onzekere toekomst tegemoet, net als vele anderen'.

Andere gedachten

In haar nieuwe brief roept Noortje de premier op om in gesprek te gaan met staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark (VVD). 'Tot mijn grote verbazing wil mevrouw Van Ark toch de plannen doorzetten. Ik hoop dat u de staatssecretaris op andere gedachten kunt brengen.'

Als het aan Noortje ligt wordt de wet alsnog van tafel geveegd. 'U heeft gezegd dat u gelijke kansen wilt voor iedereen, maar wilt u ook gelijke rechten voor iedereen? Dan zou dit plan echt van tafel moeten.'