Brand op industrieterrein in Goirle bij autohandel en voedingsbedrijf: 'We mogen het gebouw niet in'

GOIRLE - Er woedt maandagavond een flinke uitslaande brand op industrieterrein De Geitenhoef in Goirle. De vlammen zouden zijn ontstaan bij voedingsmiddelenbedrijf Cooljuice en vervolgens zijn overgeslagen naar Copal Aanhangwagens.

"De aanhangers heb ik gelukkig allemaal naar buiten kunnen trekken", vertelt Geert Copal. Zijn bedrijf Copal Aanhangwagens ligt tegen het voedingsmiddelenbedrijf aan waar de brand zou zijn ontstaan.

"Zoals het er nu uitziet, heb ik gelukkig alleen maar wat schade aan het dak. Verder lijkt het mee te vallen. Maar we mogen het gebouw niet in. Dus ik moet dadelijk als de brandweer klaar is even kijken wat ik dan aantref."

Twee hoogwerkers, drie blusvoertuigen

De brand woedt in een verzamelgebouw in Goirle waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. Zo zou het vuur zijn ontstaan bij voedingsmiddelenbedrijf Cooljuice. Vervolgens zou de brand zijn overgeslagen naar autobedrijf Copal Aanhangwagens.

De brandweer heeft twee hoogwerkers en drie blusvoertuigen ingezet. Volgens de hulpdiensten heeft de brandweer het vuur bijna onder controle en begint de rook af te nemen.

Industrieterrein afgezet

De brandweer heeft de omgeving van industrieterrein De Geitenhoef afgezet. Er is veel rookontwikkeling rondom het gebied en daarom raden de hulpdiensten aan om ramen en deuren gesloten te houden.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere nabij gelegen panden. Terwijl het industrieterrein is afgezet, is het sportpark tegenover het bedrijventerrein wel gewoon bereikbaar.