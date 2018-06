Boze demonstranten wachten Klaas Dijkhoff op bij 'Stand-up politics' met Rob Scheepers,

VELDHOVEN - Een groepje demonstranten heeft maandagavond VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff opgewacht bij de Schouwburg in Veldhoven. Ze zijn boos over plannen van de VVD om het asielbeleid aan te scherpen. Ook vermoeden ze dat Dijkhoff grappen zal maken over vluchtelingen tijdens de voorstelling.

Dijkhoff is in Veldhoven voor de voorstelling van Stand-up politics. Samen met komiek Rob Scheepers treedt hij op in een show die politiek combineert met cabaret. De aankondiging van de voorstelling trok veel aandacht en was vorige week al bijna uitverkocht.

Niet grappig

De demonstranten hebben borden bij zich met de tekst 'vluchtelingen bashen is niet lollig' en 'borders kill'. Dijkhoff ontkrachtte eerder het idee dat hij grappen over vluchtelingen zou maken.