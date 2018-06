Een lekker diner en verhalen uit de oude doos tegen eenzaamheid bij ouderen

BREDA - Hij is 26 en heeft nu al zijn eigen restaurant. Nou ja, een pop-up restaurant voor één avond. Danny Joosen studeert namelijk food design in Den Bosch en hij studeert onder andere af op Restaurant 5. In dit tijdelijke restaurant wil hij eenzame ouderen in contact brengen met andere mensen.

Het idee is simpel. Er zijn 5 ouderen met ieder zijn eigen verhaal. Iedere oudere zit aan een tafel, waar ze natuurlijk weer met vijf mensen aan zitten. “Bij de verhalen van deze mensen hebben we een gerecht bedacht. Dit is dan een aanzet tot een eerste gesprek aan tafel”, aldus Danny.



Bami met saté

Een van de ouderen is Jan van Hal. Hij zat vroeger bij de fanfare in Breda. “Ik heb altijd getrommeld. En als we dan klaar waren met spelen, lapten we allemaal een tientje. Daar kon je toen de hele avond voor drinken. Als we daarmee klaar waren dan gingen we naar de Chinees, voor bami met saté. We namen altijd hetzelfde.” Bij dit verhaal was niet zo moeilijk om een gerecht te bedenken voor de jonge restaurant eigenaar. “Maar we hebben het wel naar een hoger niveau gebracht”, vertelt Joosen.



Jan van Hal is toen zijn vrouw overleed gestopt met de fanfare. “Ik heb nog wel eens lang geweest, maar je hoort er niet meer echt bij. Toen voelde ik me ook nog wel eens alleen. Maar hier in het tehuis valt het wel mee. Hier is het goed.” En hij is niet de enige die zich wel eens eenzaam voelt. “Ik denk veel aan vroeger”, vertelt een oudere mevrouw. “Vooral sinds mijn man is overleden. Het komt wel eens voor dat ik me alleen voel,” vertelt ze.Joosen vindt het belangrijk dat ouderen hun verhaal kunnen vertellen. “Sommige ouderen kunnen dat niet. Ze zijn vaak alleen. Ik vind het belangrijk om iedereen te betrekken en niemand buiten te sluiten.” Daarom is hij een de stichting Ouderen Community gestart . "Restaurant 5 is het eerste wat we soen, maar er gaan nog meer activiteiten volgen".