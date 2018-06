Wie weet waar de kat Lola van Melissa is? Vinder krijgt 2000 euro

BERGEN OP ZOOM - Lola, het tweejarige zwarte katje van Melissa Otto uit de wijk Noordgeest in Bergen op Zoom, is al sinds dinsdag 19 juni spoorloos.

Ondanks de vele oproepen van Melissa op Facebook, weet ze een week later nog steeds niet wat er met haar katje is gebeurd. Zelfs de beloning helpt niet. Het lijkt wel of  Lola van de aardbodem is verdwenen. "Ik heb sinds ze weg is íedere dag overal gezocht, maar helaas zonder resultaat. Mijn oproepen op Facebook leveren ook niets op, ondanks de beloning van 2000 euro. Het is niets voor Lola om weg te lopen. Dat heeft ze nog nooit eerder gedaan."

Medium

De vraag is wat er gebeurd is met Lola. Melissa heeft al drie keer een medium ingeschakeld, maar ook die voorzienigheid heeft niet mogen baten. "Ik hoop dat mensen die dit lezen goed in hun schuur of garage willen kijken. Misschien heeft ze zich daar verstopt. Lola is twee jaar, helemaal zwart, met twee witte plekjes: op haar keel en buik. En ze heeft een roze halsbandje om."