Oliehandelaar wil waterstoftankstation openen: 'Ik geloof erin en ben niet de enige'

MADE - Een auto die op waterstof loopt klinkt bijna als Jezus die over water liep. Toch is dit de realiteit. En de hoop van oliehandelaar Paul Smits (62) uit Made. Als het aan hem ligt, opent hij volgend jaar in Roosendaal het vierde waterstoftankstation van Nederland.

Waterstofauto's hebben de toekomst want ze stoten geen schadelijke uitlaatgassen uit. Dit is de stellige overtuiging van Smits. Hij handelt al sinds 1987 in olie en kent de markt goed. In 2001 begon hij voor zichzelf en bouwde hij vier tankstations. Drie daarvan heeft hij onlangs verkocht. Om te kunnen investeren in de toekomst.

Een toekomst met auto's op waterstof. De verwachting is dat er in 2020 zo'n 2000 exemplaren rondrijden. Althans, dat voorspelt Prof. Dr. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. En daar zijn tankstations voor nodig.

Paul Smits: "Ik weet dat ik met dit idee behoorlijk voor de muziek uit loop. Hopelijk is het niet té ver vooruit. Ik geloof in mijn plannen en sta daar niet alleen in. Ik ben met de gemeente in gesprek over een vergunning voor de Borchwerf aan de A17. Daarnaast zijn er zes partijen die hun medewerking hebben toegezegd."

Geen contract, wel vertrouwen

Het gaat om de locatie Borchwerf Roosendaal, Saver (vuilophaaldiensten), Suez (vuilverbrander die duurzame energie wil opwekken), Emoss (bouwt chassis voor elektrische aandrijving), Liqal (bouwer van waterstoftankstations) en de Tilburg Bastianen groep (mobiliteitsexpert). Smits: "Er is nog niets ondertekend, maar de toezeggingen zijn serieus.."

Ballen in de lucht

Met een optie op de grond in Roosendaal, toezeggingen van genoemde partijen en vooral dankzij een flinke portie lef en ondernemersdrang, ziet Smits de opening van het waterstoftankstation met vertrouwen tegemoet. "Op dit moment is het vooral een kwestie van alle ballen in de lucht en de kikkers in de kruiwagen zien te houden, maar dat lukt aardig. Als binnenkort het businessplan gereed is, kunnen we stappen maken."