Happy telefoon verrast winkelend Eindhoven: 'Ik wil mensen uit de sleur halen'

EINDHOVEN - Door het geroezemoes van winkelend publiek klinkt het geluid van een ouderwets rinkelende telefoon. Het geluid komt uit een roodgeverfde telefooncel die pal voor de Bijenkorf in de Eindhovense binnenstad staat. Wie de zwarte telefoon opneemt, staat een verrassing te wachten.

"Ik wil mensen niet alleen verrassen en de alledaagse sleur van de maandag doorbreken, maar ze ook laten zien hoe mooi het leven is," zegt Mariëlle van Aart-Coppes. Ze organiseert met haar Magical Daydreamteam meer vrolijkmakende projecten. "Het leven heeft zoveel moois te bieden en af en toe moet je er even aan herinnerd worden hoe gaaf het kan zijn."









Geluksdoos

Met de Happy Phone Booth wil ze iedereen 'een sterk verhaal geven om mee naar huis te nemen.' Wie de telefoon aanneemt krijgt een vriendelijke, belangstellende dame aan de lijn. Na een kort gesprek sluit ze af met de mededeling dat er op het plein een geluksdoos staat voor de beller. Daarin zit een rode ballon en een kunstig gevouwen briefje met opstekers voor de dag. Het zorgt maandag voor veel lachende gezichten in Eindhoven.









'Een dag om nooit te vergeten'

"Ik zat hier op het bankje een ijsje te eten toen de telefoon ging", vertelt een jonge vrouw die zich liet verrassen door het telefoontje en de geluksdoos. "Op het briefje staan teksten als: blijf jezelf en maak van elke dag een leuke dag, dat je veel plezier moet maken en er een dag van moet maken om nooit te vergeten." Peter de Wit laat zijn geluksdoos nog even dicht. "Die maak ik thuis pas open, misschien zitten er wel goudstaven in." Het maakt zijn dag nog stralender dan die al was.