Bommelding bij Euroscoop in Tilburg blijkt loos alarm, gebouw weer open

TILBURG - De bommelding in de parkeergarage naast Euroscoop in Tilburg blijkt een loos alarm. De garage is weer vrijgegeven. Een verdacht pakketje dat bij een auto werd gevonden, blijkt ongevaarlijk.

De bioscoop werd rond kwart voor 12 op verzoek van de politie ontruimd. Aanleiding was een verdacht pakketje dat werd gevonden in de naastgelegen parkeergarage achter een auto. De explosievenopruimingsdienst werd opgeroepen en bezoekers van de bioscoopzaal werden weggehouden bij de parkeergarage. De politie was met zeker acht auto's aanwezig.

De politie laat weten dat de eigenaar van de betreffende auto werd opgespoord. Die had een 'aannemelijk verhaal' over de auto en het pakketje. Na deze verklaring en een onderzoek door de explosievenverkenner werd de omgeving weer vrijgegeven.

Naar buiten begeleid

"We zaten in de bioscoopzaal toen opeens de lichten aangingen. We werden heel rustig naar buiten begeleid", vertelde een aanwezige bioscoopbezoeker. Er stonden al snel meerdere politieauto's voor de ingang van de bioscoop. "Ze houden iedereen weg bij de garage. Er wordt verder niet verteld wat er aan de hand is."