Dijkhoff totaal niet grappig over vluchtelingen

VELDHOVEN - Het zou volgens velen een avond met grappen over vluchtelingen worden. VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zou tijdens een stand-up politics avond grappen gaan maken over vluchtelingen. Althans dat was het idee. Maar ken je die grap van Dijkhoff over vluchtelingen? Die kwam niet!

"Als u had gedacht dat ik hier vanavond grappen zou gaan maken over vluchtelingen, dan hoop ik dat u niet gekomen was." Zei de VVD-voorman in Veldhoven. Die suggestie had hij volgens tegenstanders wel gewekt toen hij vorige week deze tweet verstuurde.





Vooral het stukje: "Rob Scheepers maakt er iets grappigs van." valt niet in goede aarde. Demonstranten geven aan dat ze de combinatie tussen grappen en vluchtelingen niet vinden kunnen."

Dijkhoff nodigde de demonstranten uit om binnen mee te debatteren maar daar ging er maar eentje op in. "Ik vind het wel sneu dat we blijkbaar niet meer met elkaar in gesprek willen. Het is mij nog nooit gelukt om tijdens het schreeuwen te luisteren."

De politieke discussies gingen over veel meer dan de vluchtelingenproblematiek. De verbreding van de A67, het onderwijs, het invoeren van de AVG het kwam allemaal langs.

Er werd wel degelijk gelachen maar dan vooral om grappen die over Klaas Dijkhoff gingen. Cabaretier Rob Scheepers zette de Bredanaar op ludieke wijze te kijk. "Je zegt op de website van de VVD dat je in je vrije tijd het liefst een beetje gaat chillen. Kom op man, je bent 37. Dat heet op jouw leeftijd uitbuiken."