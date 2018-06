Auto gaat dwars door bosjes en hek en komt op z'n kant op bedrijventerrein terecht

BREDA - Aan de Kapittelweg in Breda was maandagavond een aanrijding tussen twee auto's waardoor een van de twee van de weg is geraakt. De oorzaak van de botsing is onduidelijk.

Een van de auto's kwam door de aanrijding op een talud terecht en is dwars door bosjes en een hek naar beneden gegleden. Om op een bedrijventerrein, op z'n kant, tot stilstand te komen.





Geboeid en politiebegeleiding

De bestuurders van beide auto's zijn per ambulance afgevoerd. Bij een van de twee gebeurde dit met geboeide handen en onder politiebegeleiding, aldus een ooggetuige.