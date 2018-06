Gevluchte moeder en zoon teruggevonden 'in goede gezondheid'

OSS - De Osse moeder die met haar 2-jarige zoontje was gevlucht, is inmiddels weer gevonden. Wijkagent Michael van Creij laat weten dat de twee 'gelukkig in goede gezondheid' zijn aangetroffen.

De 26-jarige vrouw was er met haar kind vandoor gegaan, omdat ze had gehoord dat hij uit huis geplaatst zou worden. Nadat de twee waren gevlucht, werd er een oproep op Burgernet geplaatst om naar het duo uit te kijken.

LEES OOK: Moeder (26) vlucht met 2-jarig kind als ze hoort dat jongetje uit huis geplaatst wordt



De twee werden voor de oproep het laatst gezien in het centrum van Oss. Waar ze uiteindelijk zijn gevonden, is niet bekendgemaakt.