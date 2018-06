Nieuwe plannen voor vliegbasis Gilze-Rijen stuiten op weerstand, omwonenden bieden petitie aan

GILZE-RIJEN - Er is flinke weerstand tegen nieuwe plannen voor vliegbasis Gilze-Rijen. De geluidszones worden uitgebreid en daar zitten omwonenden niet op te wachten. Ze zijn een handtekeningenactie begonnen. Die wordt dinsdag aangeboden in Den Haag. Jeanine Hapert, initiatiefneemster van de petitie, gaat mee.

“Je kunt in de zomer nu al niet in de tuin zitten”, zegt Hapert als ze uitlegt waarom de uitbreiding van de plannen een probleem is. “Er is geen gesprek te voeren omdat je elkaar niet verstaat en kinderen die in de tuin spelen worden panisch van de herrie.” Met de nieuwe plannen zou dat volgens de actievoerster alleen maar erger worden.

“Er komt meer geluidsoverlast door helikopters die laag overkomen en rondjes blijven draaien”, legt Hapert uit. “Maar het betekent ook dat veel huizen extra geïsoleerd moeten worden. Dat is geknutsel en gedoe. Bovendien kan veel nieuwbouw niet meer doorgaan.”

Alternatieven

Inmiddels hebben ruim 700 mensen de petitie getekend. Eigenlijk zou defensie in november het nieuwe plan af moeten hebben, maar met de petitie hopen de omwonenden ervoor te zorgen dat defensie drie jaar langer de tijd krijgt. “Zo kan ze haar huiswerk beter doen”, zegt Hapert. “Andere aanvliegroutes, of meer gebruik maken van simulatoren. Daar is nu allemaal niet genoeg onderzoek naar gedaan.”