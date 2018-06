PSV'er Albert Gudmundsson schaamde zich voor zijn vader en wel hierom [VIDEO]

EINDHOVEN - PSV'er Albert Gudmundsson kwam dit WK nog geen minuut in actie voor IJsland. De aanvallende middenvelder hoopt dinsdagavond speelminuten te krijgen in de allesbeslissende wedstrijd van zijn land tegen Kroatië. Dat zou ook leuk zijn voor zijn vader, Gudmundur Benidiktsson, die als tv-commentator werkt.

De vader van de PSV'er is in eigen land, maar ook ver daar buiten, een cultheld. Dat heeft te maken met zijn zeer fanatieke manier van becommentariëren. Dit gebeurde er namelijk twee jaar geleden, toen IJsland op het EK van Engeland won.

De tekst gaat verder onder de beelden.



"Toen ik na Euro 2016 terugkwam bij PSV, vroegen ze wie die gekke tv-commentator uit IJsland was. Ik antwoordde: ja, die ken ik goed, dat is mijn pa." Dat zei Gudmundsson tijdens dit WK tegen een journalist van de Volkskrant.

'Hij is normaal heel relaxt'

De jonge voetballer schaamde zich een beetje voor zijn vader. Maar van de andere kant vond hij het ook wel grappig. "Hij is normaal heel relaxt. Maar zodra hij commentaar geeft, wordt hij gek. En als je met IJsland van Engeland wint, is er aanleiding om gek te worden."

Gudmundsson maakte dit WK dus nog geen speelminuten. Dat hij bij de selectie zit hadden veel mensen overigens al niet verwacht, omdat de voetballer dit seizoen nog geen 200 minuten kreeg in de hoofdmacht van PSV. Hij speelde vooral in de Jupiler League voor Jong PSV.

