Politie staakt onderzoek schommelongeluk waarbij kind (12) zwaargewond raakte, politiek wil actie

Bij het ongeval met de schommel raakte een kind zwaargewond.

DEN BOSCH - 'Onbevredigend' en 'we moeten niet achterover in onze stoel gaan leunen'. Nu de politie het onderzoek naar het mysterieuze schommelongeluk in Den Bosch heeft gestaakt, wil oppositiepartij Partij van de Arbeid dat de gemeente snel in actie komt. In juni viel een 12-jarige meisje van de schommel, ze scheurde daarbij haar bekken.

Het voorval gebeurde op het terrein van kindcentrum Boschveld. Tijdens het speelkwartier vielen vier kinderen van de zogenoemde nestschommel nadat de ketting brak. Het 12-jarige meisje liep op twee plekken een scheur in haar bekken op, de andere drie raakten niet gewond.

Politie staakt onderzoek

De gemeente Den Bosch, die verantwoordelijk is voor de speeltoestellen, deed aangifte omdat de schommel vermoedelijk was vernield. "Toen wij de schommel na de val controleerden zagen we dat er iets geforceerd was", zei een woordvoerder van de gemeente destijds.

De politie stelde daarop een onderzoek in, maar ze meent nu dat er geen reden is om een mogelijke verdachte op te sporen. "We hebben niet kunnen vaststellen of er sprake is van opzet of niet", zegt een politiewoordvoerder.

De PvdA wil zich daar niet bij neerleggen. Zeker niet omdat enkele weken geleden ook in in het Beatrixpark een soortgelijk voorval plaatsvond. Daarbij raakte niemand gewond. Wel erg toevallig, vindt de partij. "De politie sluit sabotage van de schommel bij het kindcentrum niet uit, maar zet het onderzoek niet door", constateert raadslid Fouad Kabbouti. "Maar zelfs als het geen sabotage was, wat is het dan wel?"

Actie ondernemen

De partij vindt dat er hoe dan ook dat de gemeente of de politie de oorzaak moeten achterhalen. "Als het toch sabotage is, moet er extra controle komen zodat dit niet nog een keer kan gebeuren. Als het geen vernieling was, dan zijn de speeltoestellen wellicht onveilig. Ook dan moet er actie worden ondernomen. Dat er nu niks dreigt te worden gedaan, is erg onbevredigend."